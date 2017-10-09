Двое свердловчан представили свои необычные способности в эфире федеральных каналов

В рамках шоу с Леонидом Якубовичем "Я могу" Владимир Васкевич взялся назвать на каждом заданном маршруте не менее 10 городов. Фото: выпуск передачи "Я могу" от 8.10.2017

Серовчанин Владимир Бабец и екатеринбуржец Владимир Васкевич представили свои необычные способности в передачах "Удивительные люди" (на телеканале "Россия-1") и "Я могу" (Первый канал). Оба выпуска с участием свердловчан вышли в эфир федеральных каналов вчера, 8 октября.

Незрячий житель Екатеринбурга Владимир Васкевич проехал автостопом из Екатеринбурга в Крым и обратно, побывал во всех европейских столицах, он является сертифицированным коучем, дайвером и яхтсменом. В рамках шоу с Леонидом Якубовичем "Я могу" он взялся назвать на каждом заданном маршруте не менее 10 городов. Вместе они сели в машину и начали воображаемое путешествие сначала из Москвы в Санкт-Петербург, затем из Екатеринбурга в Москву.

- Екатеринбург, Ревда, Пермь, Краснокамск, Нытва, Белезино, Глазов, Киров, Котельнич, Ветлужский, Нижний Новгород, Дзержинск, Владимир, Орехово-Зуево, Москва, - перечислил Владимир Васкевич.

Затем екатеринбуржцу с необычными способностями вручили денежный приз - 50 тыс. рублей.

Фото: выпуск передачи "Я могу" от 8.10.2017

Добавим, 70-летний серовчанин Владимир Бабец также поборется за денежный приз в размере одного млн руб. в рамках передачи "Удивительные люди". Его умение возводить в степень любые числа потрясли членов жюри в выпуске от 8 октября. В рейтинге голосования он занимает первое место с 42,3%.