В Екатеринбурге пойдёт под суд экс-председатель инвесткомпании «Уником Партнёр»

Николаю Тимофееву грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя правления крупнейшей инвестиционной компании «Уником Партнёр» Николая Тимофеева. Его обвиняют в махинациях на более чем 342 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, уголовное дело уже передано в Октябрьский районный суд. Николая Тимофеева будут судить за злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ст. 201 УК РФ).

По версии следователей, преступления были совершены с 2010 по 2014 год. Председатель совета директоров старейшей финансово-инвестиционной компании ООО «Уником Партнёр» проводил невыгодные фирме сделки, извлекая из этого выгоду для себя и своих близких. Среди прочего, он заключал с подконтрольными ему предприятиям договоры займа на миллионы рублей. Впоследствии денежные средства возвращены не были. Его махинации привели к уменьшению размера собственных средств ООО «Уником Партнёр», в результате чего инвестиционная компания не смогла исполнить обязательства перед своими клиентами. Это привело к прекращению деятельности организации.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», ЦБ РФ закрыл крупнейшую екатеринбургскую инвесткомпанию «Уником Партнёр» в 2014 году за неоднократные нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах, в том числе связанные с невозвратом денежных средств и ценных бумаг клиентов. Теперь экс-руководителю компании грозит до 10 лет лишения свободы.