Пожар в уральском селе унёс жизни пяти человек

По предварительным данным, смерть людей не носит криминального характера. Фото: Валерий Горелых

Пять человек погибли в результате пожара в селе под Режом. По предварительным данным, причиной трагедии стала непотушенная сигарета.

Как сообщил начальник пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, трагедия произошла минувшей ночью в селе Черемисское. После тушения пожара в частном доме на ул. Ленина спасатели обнаружили пять обгоревших трупов. Полицейским удалось оперативно установить личности погибших: ими оказались местные жители. По предварительным данным, смерть мужчин не носит криминального характера.

Известно, что хозяйка дома сдала квартиру своему знакомому, который накануне происшествия распивал спиртные напитки со своими знакомыми. В огне погибли два брата Леонид и Александр Колотовы 1949 и 1951 годов рождения, их однофамилец Михаил Колотов 1956 года рождения, который недавно освободился из мест лишения свободы, а также Юрий Чесноков 1964 года рождения и Андрей Сметанин 1976 года рождения. По данным СУ СКР по Свердловской области, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём во время курения.

Отметим, что по информации ГУ МЧС по Свердловской области, пожар возник в надворных постройках, вплотную примыкающих к жилому дому. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть отдела полиции Режа 9 октября в 1:35. Пожарные прибыли к мечту ЧП в течение трёх минут. Однако к этому моменту дом уже был полностью объят пламенем. В ликвидации пожара на площади 56 кв. м были задействованы 10 человек и 3 единицы техники. Справиться с огнём спасателям удалось за 19 минут.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством подполковника полиции Алексея Корелина, а также глава регионального Следственного комитета Александр Данилов. Следственными органами по факту трагедии организована доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры Свердловской области.