В Нижнем Тагиле пройдут этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах

FIS утвердила Нижний Тагил местом проведения этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Фото: Александр Зайцев

Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила Нижний Тагил местом проведения этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина сезона 2017-2018 годов. Решение было принято на традиционном осеннем собрании FIS, которое прошло в Цюрихе.

Как сообщает областной департамент информполитики, в первые три дня декабря трамплинный комплекс «Аист» посетят лучшие лыжники планеты. Уникальный спортивный комплекс, расположенный на горе Долгой ежегодно становится центром самых масштабных событий в лыжном спорте. Отмечается, что Нижний Тагил примет этапы Кубка мира уже в третий раз.

«С учётом предстоящей Олимпиады внимание к нашим соревнованиям будет существенное. Сборные будут стараться привезти в Тагил сильнейшие составы. Конечно, мы создадим все условия, чтобы российские прыгуны чувствовали себя на «Аисте» как дома и показали серьёзные результаты: как минимум четыре человека вошли в тридцатку сильнейших», —заявил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Напомним, что в прошлом году соревнования в Нижнем Тагиле не состоялись по техническим причинам: не было ветровой сетки, которая предотвращает резкие порывы ветра, тем самым делая соревнования наиболее безопасными для спортсменов. В этом году все замечания были учтены, на комплексе установлена ветрозащита, которая признана самой современной во всём мире. После чего Международная федерация лыжного спорта дала положительное заключение. На данный момент нижнетагильские трамплины входят в рейтинг «100 лучших трамплинов мира».