Антон Шипулин откроет четыре новых спортивных объекта в Екатеринбурге

На этой неделе биатлонист Антон Шипулин откроет в Екатеринбурга четыре новых спортивных объекта на улицах Данилы Зверева, 30, Краснофлотцев, 8 а, переулке Волчанский, 2 а. Площадки установлены в рамках программы «Территория спортивных побед», реализуемой с 2016 года, сообщил спортсмен.

Открытие реконструированных футбольного и баскетбольного полей на улице переулок Волчанский, 2 а пройдёт завтра, 10 октября, в 16:30.

Универсальные площадки для занятий физической культурой откроются 11 октября в 16:30 на ул. Данилы Зверева, 30 (СУНЦ «УРФУ») и в 17:30 на ул. Краснофлотцев, 8 а (школа - интернат для слабовидящих детей).

Объекты установлены в рамках партнёрства благотворительного фонда «Добрые дела» и благотворительного фонда Антона Шипулина. На открытие приглашены олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Олеся Красномовец и серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике Дмитрий Форшев.

Добавим, у первых посетителей будет возможность получить автографы и поучаствовать в соревнованиях по подтягиваниям и отжиманиям.