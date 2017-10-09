Известные репортёры, блогеры и фотографы приедут на Фестиваль молодёжной журналистики TIME CODE в Екатеринбурге

Уже в 7-й раз TIME CODE соберёт на своей площадке юных журналистов и профессионалов медиасферы. Фото: Дмитрий Емельянов

21 и 22 октября 2017 года в Екатеринбурге состоится финал Фестиваля молодёжной журналистики TIME CODE, организатором которого является Дворец молодёжи. Уже в седьмой раз фестиваль соберёт на своей площадке юных журналистов и профессионалов медиасферы. Специальный гость фестиваля – редактор-консультант ВГТРК, колумнист «Российской газеты», драматург и телеведущий Андрей Максимов.

В этом году на фестиваль поступило более 1000 работ из 70 городов России, Украины и Казахстана. Жюри фестиваля традиционно возглавил декан факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский. Из 1200 работ, присланных на фестиваль, 780 прошли во 2-й тур. Жюри определило имена 22 лауреатов в школьной и студенческой лигах по 11 номинациям. Работы конкурсантов оценивали фотографы Александр Мамаев и Донат Сорокин; декан факультета фотографии ИГУМО (г.Москва) Мария Ващук; продюсер мультимедийных проектов, журналист-международник Артём Галустян; председатель Свердловского отделения кинематографистов России Владимир Макеранец и журналисты ведущих российских СМИ.

TIME CODE-2017 наградит победителей по пяти направлениям – лучшее молодёжное онлайн и печатное издание, новые медиа, текст, видео, фото. Специальную номинацию «Энергия знаний» учредил Информационный центр по атомной энергии Екатеринбурга. Награду в этой номинации получит лучший научный журналист. Ельцин Центр традиционно наградит тех, кому не всё равно, – авторов лучших социальных материалов. Также будут специальные призы от отряда «Каравелла» – за сохранение исторической памяти, укрепление преемственности поколений и выражение активной гражданской позиции. Издание для детей и подростков «СверхНовая эра», выходящее отдельной вкладкой к основной версии «Областной газеты», учредило свою номинацию: лучший юнкор Свердловской области получит право публикации в молодежном СМИ.

Фестиваль пройдёт на двух площадках: во Дворце молодёжи и в Ельцин Центре. Помимо церемонии награждения победителей в рамках фестиваля состоятся мастер-классы и лекции от известных репортёров, блогеров, критиков и фотографов. Среди них популяризатор науки Ася Казанцева, заместитель главного редактора журнала «The New Times» Иван Давыдов. Лекция специального гостя – Андрея Максимова, редактора-консультанта ВГТРК, драматурга и телеведущего – начнётся в 15.30 21 октября в Большом зале Дворца молодёжи.

Также 21 и 22 октября выступят: журналист-международник Артём Галустян. директор по медийной экосистеме «ВКонтакте» Сергей Паранько, специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Валерий Мельников, фичер-директор The Blueprint Катя Фёдорова, автор инстаграм-канала smm.sila Екатерина Чемезова.

Традиционно вход на мастер-классы и мероприятия фестиваля – свободный, а площадка фестиваля – место неформального общения журналистов всех возрастов.