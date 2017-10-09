У жителя Ирбита отняли шесть охотничьих ружей и автомобиль за отказ возмещать ущерб от ДТП

Судебные приставы изъяли у жителя Ирбита шесть охотничьих ружей и автомобиль за отказ от возмещения ущерба за ДТП. Если он не начнёт гасить долг, имущество будет продано, а вырученные деньги уйдут взыскателю.

Как сообщает пресс-служба УФССП, мужчина попал в ДТП на принадлежащей ему машине ГАЗ–66. Суд оценил ущерб от аварии в 300 тысяч рублей. Возмещать его виновник столкновения не торопился, а полиса ОСАГО у него не было.

Судебный приставы направили запрос в органы МВД и выяснили, что у должника имеется шесть охотничьих ружей, а также машина, на которой и было совершено ДТП. В результате у мужчины изъяли 6 ружей: ИЖ-81, ИЖ-18, ИЖ-18МН, ТОЗ-8м, ТОЗ-34, САЙГА 7,62, а также автомобиль. При этом, мужчина постарался помешать приставам конфисковать машину: снял номера и спилил VIN. Однако это не помешало описать имущество должника.