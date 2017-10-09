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Общество 9 октября 2017, 12:56

Регистрацию домашних питомцев в России хотят сделать платной

кот лежит на окне

Законопроект закрепляет порядок чипирования животных на добровольной основе. Фото: Александр Зайцев

Регистрацию домашних питомцев в России хотят сделать платной. Соответствующий законопроект будет скоро внесён в Госдуму. 

Как сообщают "РИА Новости", законопроект закрепляет порядок чипирования животных на добровольной основе. Она будет платной, но во сколько именно обойдётся регистрация питомца - пока неизвестно. 

Зоозащитники уверены, что введение регистрации пойдёт на пользу всем: уменьшит как количество отказов от питомцев, так и ухода хозяев от ответственности, если их животное кому-то навредило. 

Сейчас завершается подготовка проекта правил. 

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Областная газета Свердловской области


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