Законопроект закрепляет порядок чипирования животных на добровольной основе. Фото: Александр Зайцев

Регистрацию домашних питомцев в России хотят сделать платной. Соответствующий законопроект будет скоро внесён в Госдуму.

Как сообщают "РИА Новости", законопроект закрепляет порядок чипирования животных на добровольной основе. Она будет платной, но во сколько именно обойдётся регистрация питомца - пока неизвестно.

Зоозащитники уверены, что введение регистрации пойдёт на пользу всем: уменьшит как количество отказов от питомцев, так и ухода хозяев от ответственности, если их животное кому-то навредило.

Сейчас завершается подготовка проекта правил.