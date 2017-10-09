Регистрацию домашних питомцев в России хотят сделать платной. Соответствующий законопроект будет скоро внесён в Госдуму.
Как сообщают "РИА Новости", законопроект закрепляет порядок чипирования животных на добровольной основе. Она будет платной, но во сколько именно обойдётся регистрация питомца - пока неизвестно.
Зоозащитники уверены, что введение регистрации пойдёт на пользу всем: уменьшит как количество отказов от питомцев, так и ухода хозяев от ответственности, если их животное кому-то навредило.
Сейчас завершается подготовка проекта правил.