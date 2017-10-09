"ОГ" представила реестр главных наград Эдуарда Росселя

Таким Эдуарда Росселя ещё никто и никогда не видел. Графика: Геннадий Богатырёв

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8 октября Эдуарду Росселю исполнилось 80 лет. "Областная газета" поздравила юбиляра оригинальным способом: составила портрет первого губернатора Свердловской области со всеми главными наградами за годы трудовой деятельности.

"ОГ" проанализировала все доступные источники и узнала, что у Эдуарда Росселя 5 российских орденов, 1 российская медаль, 2 советских ордена, 1 советская медаль, 5 иностранных орденов, 6 конфессиональных орденов, а также множество ведомственных и общественных наград.

Послужной список внушителен, но сам первый губернатор СО ни разу не появлялся на публике со всеми своими наградами. Увидеть Эдуарда Росселя таким, каким его не видел никто и никогда, а также прочитать удивительные истории уральцев про юбиляра вы можете на страницах субботнего номера "ОГ".