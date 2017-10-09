Прокуратура заинтересовалась загрязнением Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле третий год цветёт Черноисточинский пруд - один из источников питьевой воды. Фото: сделано в 2017 году Андреем Волеговым

После сообщений СМИ о цветущем третий год Черноисточинском пруде в Нижнем Тагиле сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры со специалистами отобрали образцы воды из акватории для выяснения обстоятельств возможного загрязнения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее по материалам прокурорской проверки следственные органы возбуждали и расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

- В ходе предыдущей проверки при отборе образцов промывных сточных вод из шламонакопителя в Черноисточинском водохранилище выявлялись превышения концентрации загрязняющих веществ: по взвешенным веществам в 2,1 раза, по алюминию в 57,5 раз. Также многократно были превышены концентрации железа, марганца, свинца, меди, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате возбуждались дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Водоканал-НТ» по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты) и ст. 7.6 КоАП РФ (пользование водным объектом с нарушением условий водопользования). Предприятие было оштрафовано на сумму 135 тыс. руб., директор – на 25 тыс. руб. Постановления в законную силу не вступили.

Также прокуратура направила исковое заявление в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с требованиями запретить ООО «Водоканал-НТ» любой сброс сточных вод в пруд и модернизировать Черноисточинский гидроузел, предусмотрев утилизацию шлама, образующегося в процессе водоподготовки.

Добавим, Черноисточинское водохранилище обеспечивает питьевой водой около 153 тыс. человек.