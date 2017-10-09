Составлен ТОП-50 крупнейших иностранных компаний, работающих в России

Лидером рейтинга вновь стал Groupe Auchan. Фото: сайт Forbes

Forbes составил рейтинг крупнейших иностранных компаний, которые работают и развиваются в России. Совокупная выручка предприятий, вошедших в список, в прошлом году выросла на 9,6% до 5,5 трлн рублей.

Сообщается, что лидером рейтинга в очередной раз становится Groupe Auchan (Ашан), выручка французской компании в 2016 году составила 404 млрд рублей. Следующим в списке значится немецкая сеть гипермаркетов Metro Group, которая смогла заработать 310 млрд рублей. Завершает тройку Toyota Motor, продавшая автомобилей на сумму 278 млрд рублей.

Отмечается, что общая выручка за предыдущий год выросла на 9,6%. Совокупный заработок 11 фирм из Германии составил 1,2 трлн рублей, за ними следуют предприятия Франции (936 млрд рублей) и США (884 млрд рублей).

Уменьшение выручки замечено у международной торговой сети OBI, которая за год потеряла 7%. Прирост наблюдается у Apple, увеличившей выручку на 65%, British American Tobacco (+31%) и Ford Motor (+29%).

В общей сложности в список вошло десять машиностроительных компаний, девять занимающихся пищевой промышленностью, восемь работающих в торговой сфере.