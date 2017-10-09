Некоторые животные скончались, остальных выходили местные жители. Фото: Алексей Кунилов

Полиция Екатеринбурга установила личность мужчины, выбросившего из окна котят, щенка и кролика. Напомним, инцидент произошёл весной этого года.

Как сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга, им оказался 44-летний мужчина, проживавший с женой и двумя несовершеннолетними детьми. Как выяснилось, ранее он был судим за убийство. Соседи рассказали следователям, что подозреваемый употреблял наркотики, вёл себя неадекватно и агрессивно. При допросе следователями он также проявлял несдержанность, отрицал совершённое и вообще факт нахождения у себя дома каких-либо животных.

Сейчас уголовное дело отправлено в Октябрьский районный суд.

Напомним, 12 мая 2017 года на улице Новой с балкона третьего этажа были выброшены несколько котят, щенок и кролик. Часть из них скончалась от полученных повреждений, остальных подобрали и выходили неравнодушные жители.