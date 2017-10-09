На открытых слушаниях поддержали проект строительства улицы Амундсена

Улица Амундсена может стать магистральной от Сахарова до ЕКАДа. Сегодня в областном Минстрое прошли публичные слушания, на которых единогласно приняли проект обустройства этой автодороги.

Сейчас по Амундсена от проспекта Академика Сахарова и до самого кольца может проехать разве что "Урал", но всё может измениться в ближайшие годы. Рассказал о том, как из грунтовой дороги улица Амундсена превратится в магистраль, на публичных слушаниях в Минстрое Антон Гилёв, директор компании "ПроектУрал.ру", разрабатывающей программу строительства. Соответствующий проект утвердили там же, на собрании - "за" проголосовали все присутствующие.

- Это важный участок. Сейчас выезд с Академического только в город на Объездную дорогу по Амундсена и по де Генина, где постоянно образуются пробки. Если участок сформировать, люди смогут выехать на ЕКАД и поехать, куда им нужно, - отметили в разговоре с "ОГ" представители "Проект-Урала". На публичных слушаниях собрались представители строительной фирмы, Министерства строительства, и жители "Академического" - все проголосовали за принятие проекта.

Как рассказали "ОГ" проектировщики, на эскизы и проекты планировки они потратили около года. По программе, на Амундсена появится четырёхполосный мост с тротуарами и велосипедными дорожками над речкой Патрушихой - сейчас там только отсыпь со старыми трубами для воды. На всём протяжении проектируемого участка, а это 2422 метра, появятся асфальтированные проезжие части с разделительными полосами, пешеходные и велосипедные дорожки, освещение, светофоры и переходы. Также строители предусмотрели возведение двух очистных сооружений на левом берегу Патрушихи и на пересечении улиц Узорной и Цыганской. В эти сооружения в том числе будут уходить воды с дождевых стоков.

О том, когда начнётся строительство, говорить пока рано - сейчас, после принятия проекта, начнётся разработка проектно-сметной документации, которую также ожидают неоднократные согласования с администрацией.

Антон Гилёв на встрече также ответил на вопросы жителей:

- Когда будет будет покрытие вдоль рынка до Петрушихи?

- Восстанавливать, честно, нечего. Там сейчас грунтовка и предполагается строительство нового отрезка улицы, но сроки мне пока неизветстны. к

- Как будут организованы выезды с коттеджного посёлка, с улиц Живописной, Разливной и Перекатной?

- Все существующие выезды останутся, они предусмотрены проектом.

- Предполагается ли установка шумоизоляционного забора вдоль проезжей части?

- Со стороны жилой застройки не предусмотрено. Предполагается установка только со стороны Института охраны материнства и младенчества, у них повышенные требования относительно остальных объектов.