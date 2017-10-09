На улицах Екатеринбурга появятся баннеры с цитатами царской семьи

С сегодняшнего дня на улицах уральской столицы начнут появляться макеты с цитатами Царственной четы. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В Екатеринбурге стартует информационно-просветительская кампания о царской семье. Она будет приурочена к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, начиная с сегодняшнего дня, 9 октября, на улицах уральской столицы начнут появляться макеты с цитатами царственной четы. В общей сложности в Екатеринбурге планируется разместить около 50 афиш. Ранее такие изображения появились на билбордах Москвы.

Отмечается, что баннеры с цитатами семьи Николя II станут прологом к информационно-просветительской кампании, которая начнётся в день Покрова Божией Матери.

В частности на 14 октября запланирован старт интернет-портала «Царская-семья.рф». Руководитель проекта епископ Среднеуральский Евгений представит ресурс 13 октября. Ожидается, что наполнение сайта завершится 19 мая 2018 года, ко дню памяти государя Николая II.

По мнению организаторов проекта, «сегодня в общественном пространстве не достаёт правдивой информации о жизни святых царственных страстотерпцев».

«На сайте не будет оценочных суждений современных историков и писателей, только живая речь, дневники, письма святых царственных страстотерпцев, членов святого семейства», - говорится в сообщении епархии.