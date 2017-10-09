Скончался редактор "Егоршинских вестей" Агзам Шарафиев

Агзаму Шарафиеву был 61 год. Фото: "Егоршинские вести"

Сегодня ушёл из жизни артёмовский журналист, редактор и создатель газеты "Егоршинские вести" Агзам Шарафиев. Как пояснил на своей странице в Facebook знакомый с ним депутат Госдумы Максим Иванов, журналист скончался вследствие скоротечной болезни. Ему был 61 год.

- Лично знаю, что благодаря принципиальной позиции его газеты удавалось помогать простым людям и успешно бороться с равнодушием, казёнщиной и даже глупостью местных властей. Это был честный и порядочный человек, которому я с уважением жал руку даже в периоды наших политических разногласий. Светлая память Александру Михайловичу, - прокомментировал Максим Иванов.

Читателям "ОГ" Агзам Шарафиев прежде всего запомнился своим неравнодушием - как депутат думы Артёмовского ГО, который принципиально отстаивал свою гражданскую позицию, пытаясь сделать жизнь земляков лучше. Он был одним из главных активистов по борьбе с несанкционированными свалками в муниципалитете, предпринимал попытки вернуть систему прямых выборов мэров.

Принципиальную гражданскую позицию отстаивало и его издание. Ранее "ОГ" писала, что своей активной гражданской позицией он не раз подвергал опасности свою жизнь. Как сообщал замредактора "Егоршинских вестей" Василий Егашев, газета два раза подвергалась атакам злоумышленников — в окно редакции закидывали подожжёные бутылки с горючей жидкостью.