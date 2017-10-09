Четверо жителей Алапаевска пойдут под суд за организацию подпольного казино

В Алапаевске будут судить четверых местных жителей, обвиняемых в проведении азартных игр. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, незаконную игорную деятельность организовал 26-летний обвиняемый. Он арендовал помещение на ул. Пугачёва и разместил там игровое оборудование: восемь системных блоков с программным обеспечением. В качестве сообщников предприимчивый мужчина привлёк ещё троих человек на роль кассиров-операторов (1988, 1994 и 1986 годов рождения).

Деятельность подпольного «казино» была пресечена 6 октября. Игровые системные блоки изъяты.

За незаконную организацию и проведение азартных игр, совершённые группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ), обвиняемым грозит до четырёх лет лишения свободы.