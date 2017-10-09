В идеальное меню для жителей северных краёв вошли мясной паштет с кукумарией, мармелад с бурыми водорослями, колбасы с ламинарией. Фото: Александр Исаков

Российские учёные представили продукты, которые помогут сохранить здоровье в холода. Среди них - пища, богатая животными и растительными белками, а также жирными кислотами морских гидробионтов.

Как сообщает "Российская газета", исследователи из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета презентовали свои разработки на Международной конференции по технологии производства пищевых продуктов в Харбине (Китай). Конференция была посвящена продуктам, производимым в холодных регионах.

В идеальное меню для жителей северных краёв вошли мясной паштет с кукумарией, мармелад с бурыми водорослями, колбасы с ламинарией и другие новинки. Некоторые из них уже пущены в производство и даже выдаются на обед в одной из школ Владивостока, а паштет даже завоевал золотую медаль на престижной выставке "Биотех 2030".

Отметим, что учёные ДВФУ уже давно разрабатывают продукты на основе морских гидробионтов, укрепляющие здоровье. В линейке их рецептов есть салаты и наношоколад с морской капустой, хлебобулочные изделия и напитки с экстрактами зелёных водорослей, соусы на основе морских добавок и многое другое.