Рекордсмен, в одиночку путешествующий на автомобиле, посетит Екатеринбург во время своей новой экспедиции

Андрей Меньшиков зарегистрирован в Книгах рекордов России и Гиннеса, как первый путешественник в истории, который сам доехал на легковом автомобиле до мыса Челюскин. Фото: из личного архива Андрей Меньшикова

Рекордсмен, в одиночку путешествующий на автомобиле, посетит Екатеринбург во время своей новой экспедиции. Андрей Меньшиков, известный своими одиночными автомобильными экспедициями вдоль границ России, приедет в столицу Урала 24 октября.

Спортсмен уже добирался на «запорожце» до Салехарда и даже зарегистрирован в Книгах рекордов России и Гиннеса, как первый путешественник в истории, который сам доехал на легковом автомобиле до мыса Челюскин.

Маршрут его новой экспедиции начнётся от Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, пересечёт Свердловскую и Челябинскую области, затем пойдёт по границе России с Казахстаном, Монголией и Китаем до острова Сахалин. Там путешественник развернётся обратно, направится в Ямал через Якутию и финиширует в посёлке Пурпа. На дорогу длиной в 20 тысяч километров он планирует потратить полгода.

Добавим, что экспедиция Андрея Меньшикова носит в том числе исследовательские и просветительские цели. Он уже получил заявки на замеры от нескольких научных центров.