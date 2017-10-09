В Екатеринбурге в прошедшие выходные ярмарку «Праздник урожая» посетили 17 тысяч человек

Ярмарку посетило около 17 тыс. человек. Фото: Александр Исаков

В выходные, 7 и 8 октября, в центре Екатеринбурга состоялась ярмарка-продажа, на которой жители и гости столицы Урала смогли приобрести товары по доступным ценам. Посетителям был предложен большой ассортимент фермерских продуктов.

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, около 17 тыс. человек посетили ярмарку и сделали покупки. Большой интерес у покупателей вызвал уральский мёд и мёд с пасек и юга страны, мясная и молочная продукция от фермеров, овощи и зелень. Помимо продовольственных товаров спросом пользовались тёплые вещи. Также же для гостей мероприятия была подготовлена обширная концертно-развлекательная программа с конкурсами и призами.

Отмечается, что совсем скоро на площади 1905 года снова появятся торговые ряды. Ближайшая ярмарка-продажа состоится 21 и 22 октября, а следующая - 4 и 5 ноября. Это хорошая возможность закупить свежие фермерские продукты и товары прикладного искусства.