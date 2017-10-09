Нобелевскую премию по экономике получил исследователь поведения потребителей Ричард Талер. За свои труды он удостоится 1,1 миллиона долларов.

Как пишет "Российская газета", исследования американского экономиста Ричарда Талера находятся на стыке экономики и психологии. Он изучил механизмы принятия решений потребителями и их последующее влияние на рынок.

Напомним, присуждение премии по экономике завершает 11-ю Нобелевскую неделю, которая стартовала 2 октября. За это время были объявлены лауреаты по медицине, физике, химии, литературе и отдельно лауреат Нобелевской премии мира. Их торжественное награждение состоится 10 декабря.