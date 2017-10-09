Александр Поветкин сразится за пояс WBO International на арене ДИВСа в Екатеринбурге

Бой 38-летнего россиянина станет главным событием большого боксёрского шоу. Фото: RCC Boxing Promotions

Известный российский боксёр Александр Поветкин проведёт свой следующий бой в Екатеринбурге. Поединок с неназванным соперником состоится 15 декабря.

Как сообщает промуотерская компания RCC Boxing Promotions, в уральской столице экс-чемпион мира по версии WBA будет биться за пояс WBO International. Бой 38-летнего российского боксёра станет главным событием большого шоу, организованного промоутерскими компаниями RCC Boxing Promotions и «Мир бокса».

Известно, что мероприятие состоится во Дворце игровых видов спорта «Уралочка». Кто выйдет на ринг против российского супертяжеловеса, станет известно позже.

Как отмечают организаторы, Александр Поветкин уже боксировал в Екатеринбурге. 17 декабря 2016 года он сразился с французом Йоаном Доюпа. Поединок закончился победой россиянина нокаутом в шестом раунде. Изначально наш боксёр должен был выйти на ринг против канадского гаитянина Бермейна Стиверна, однако поединок не состоялся из-за положительной допинг-пробы россиянина.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в июле этого года Александр Поветкин завоевал интернациональный титул Всемирной боксёрской организации (WBO) и континентальный титул WBA в бою против украинца Андрея Руденко. Единогласным решением судей российский супертяж одержал победу по очкам.