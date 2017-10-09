Трамваи по улице Татищева запустят в конце октября

Монтаж трамвайных путей на Татищева длился всё лето. Фото: ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление»

Новую трамвайную линию по улице Татищева в Екатеринбурге, построенную в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, запустят в третьей декаде октября. Об этом сообщили в администрации города.

Трамвайную линию, которая соединит центр города с районом ВИЗа, начали прокладывать в начале года. Открыть её планировали ко Дню города, но завершить работы не успели, и запуск решено было перенести на третью декаду октября.

По новой линии будут курсировать маршруты № 2 (от ВИЗа до улицы Фрезеровщиков) и обновлённый маршрут №18. Последний теперь не станет сворачивать с проспекта Ленина не на Верх-Исетский бульвар, а проследует по Татищева, а затем будет поворачивать на Викулова и следовать до трамвайного кольца на Волгоградской.