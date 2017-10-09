Сергей Неверов избран главой фракции «Единая Россия» в Госдуме

Сергей Неверов стал главой фракции «Единой России» в Думе. Фото: сайт Кремля

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Сергей Неверов стал руководителем партии «Единой России» в Думе. Это решение было принято сегодня.

Как сообщается на сайте ТАСС, кандидатура Сергея Неверова была внесена председателем «Единой России», премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Отмечается, что предыдущий руководитель фракции Владимир Васильев третьего октября был назначен на должность врио главы Дагестана.

Сергей Неверов родился в городе Таштагол (Кемеровская область), окончил Таштагольский вечерний горно-металлургический техникум, Сибирский металлургический институт и Академию труда и социальных отношений. После армии работал на шахте. В 1999 году был избран депутатом Госдумы.

Неверов имеет несколько государственных наград: орден Александра Невского, орден Дружбы, орден Почёта, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени, медаль «За возвращение Крыма».