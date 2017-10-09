После трагедии в селе Черемисское на Среднем Урале займутся организацией сельских сходов

В качестве профилактических мер предлагается проведение сельских сходов и рейдов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В администрации Режевского городского округа прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за пожара в селе Черемисское, унёсшего жизни пяти человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в ходе совещания его участники приняли решение о проведении совместных профилактических мероприятий по предупреждению подобных трагедий. О необходимости усиления профилактических мер заявил замначальника регионального управления МЧС Максим Пинчугов.

В качестве профилактических мер предлагается проведение сельских сходов и рейдов с привлечением межведомственных контрольно-надзорных групп и сельских старост.

По словам заместителя руководителя ведомства, трагических последствий пожара удалось бы избежать, если бы дом был оборудован пожарными извещателями. Кроме того, на совещании обсуждался вопрос оказания помощи и выплаты компенсаций родственникам погибших.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ» страшный пожар в селе Черемисское произошёл минувшей ночью. На пепелище были обнаружены тела пятерых человек. Все они — мужчины, местные жители. По предварительным данным, смерть мужчин не носит криминального характера, а пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты.

Сейчас на месте ЧП работают психологи МЧС, которые оказывают психологическую поддержку родственникам погибших.