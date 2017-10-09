Гособвинитель запросил для киллера Олега Дудко 11 лет лишения свободы

Приговор по делу Олега Дудко, покушавшегося на жизнь экс-начальника УМВД по Екатеринбургу Бориса Тимониченко, вынесут 10 октября. Государственный обвинитель запросил для обвиняемого в покушении на заказное убийство 11 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в Чкаловском районном суде Екатеринбурга состоялись судебные прения по уголовному делу Олега Дудко. Его обвиняют сразу в нескольких преступлениях: поджоге, краже, похищении документов, незаконном хранении взрывных устройств, но главное - в покушении на убийство бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу Бориса Тимониченко.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», по версии следствия, покушение было совершено в феврале 2016 года. Олег Дудко, ранее также служивший в правоохранительных органах, подкараулил Бориса Тимониченко на лестничной площадке и выстрелил ему в голову из самодельного пистолета. Полагая, что жертва убита, злоумышленник похитил его кожаную сумку с документами, кошелёк с деньгами и два iPhone. После этого киллер скрылся на машине, за рулём которой находился его пособник Игорь Казаков.

Однако, как выяснилось, пуля не задела жизненно важные органы потерпевшего. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи Борис Тимониченко остался жив.

«В ходе судебных прений государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания Олегу Дудко в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года», - говорится в сообщении прокуратуры. Оглашение приговора назначено на 11 час. 10 октября 2017 года.

Отмечается, что уголовное дело в отношении Игоря Казакова выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения.