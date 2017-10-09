Евгений Енин и Максим Путинцев поменяются ролями ведущих

Евгений Енин будет вести программы на ОТВ за Максима Путинцева. Фото: Павел Ворожцов

Полчаса назад ведущий «Четвёртого канала» — Евгений Енин разместил у себя на Facebook небольшое объявление. Теперь он будет вести программы на ОТВ за Максима Путинцева.

«На федеральных телеканалах есть традиция: ведущие переходят с канала на канал. Мы с Максимом Путинцевым решили привить эту традицию в Екатеринбурге, с целью повышения уровня его столичности. Так что в ближайшем времени мы меняемся. Я буду вести разговорные программы на ОТВ, Путинцев — на «4 канале», — написал Евгений Енин.

Он также добавил, что это будет интересно как для зрителей, так и для самих ведущих.

Напомним, что на прошлой неделе «4 канал» устроил траурную промо-акцию, развесив по городу прощальные баннеры, что привлекло внимание многочисленных СМИ. Однако екатеринбургская телекомпания продолжает своё вещание.