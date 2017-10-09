Губернатор Омской области ушёл в отставку, его обязанности временно исполняет Александр Бурков

Сегодня Владимир Путин лично встретился с Александром Бурковым. Фото: пресс-служба Кремля

Губернатор Омской области Виктор Назаров ушёл в отставку. Временно исполняющим его обязанности назначен Александр Бурков.

Как сообщается в соответствующем Указе, размещённом на сайте Кремля, Виктор Назаров покинул пост по собственному желанию. Напомним, он руководил регионом с 2012 года.

С Александром Бурковым сегодня была проведена рабочая встреча, в ходе которой президент РФ Владимир Путин и сообщил ему о новых обязанностях. Указ вступает в силу также сегодня.

Напомним, этой осенью по России прокатилась волна отставок губернаторов. За две недели свой пост покинули главы девяти регионов.