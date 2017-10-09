На Среднем Урале в 2017 году в два разе реже горели леса

На Среднем Урале в 2017 году зафиксировано 397 лесных пожаров на площади в 5334 гектара. Фото: Александр Зайцев

В департаменте лесного хозяйства Свердловской области подвели итоги пожароопасного сезона. На территории Свердловской области зафиксировано почти вдвое меньше лесных пожаров, чем в 2016 году.

Как сообщает областной департамент информполитики, в общей сложности на Среднем Урале в 2017 году зафиксировано 397 лесных пожаров на площади в 5334 гектара. На землях лесного фонда ликвидировано 303 возгорания, в населённых пунктах 43 очага, ещё один пожар произошёл на особо охраняемой природной территории. Чаще всего леса горели в Режевском городском округе и Екатеринбурге.

Отмечается, что 90% от площади всех лесных пожаров было пройдено весной. Это обусловлено тёплой сухой погодой и ветром. При этом 96% всех очагов устранялись в первые сутки после обнаружения, благодаря оперативным действиям «Уральской базы авиационной охраны лесов».

Общая протяженность 521 маршрута наземного патрулирования лесов составила порядка 14 тыс. километров. Кроме того, осуществлялось авиационное патрулирование труднодоступных участков леса на 8 маршрутах протяженностью 3450 километров. За весь пожароопасный период самолёты налетали 233 часа патрулирования.

Особые противопожарные режимы, подразумевающие запрет на посещение лесов, вводились на территории 38 муниципальных образований.