Бывший директор екатеринбургского детского дома-интерната получила срок за халатность

В Екатеринбурге бывший директор дома-интерната Вера Глушко признана виновной в халатности, из-за которой 5-летний воспитанник учреждения выпал с 3 этажа. Суд назначил ей полтора года лишения свободы условно.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, Чкаловский районый суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора областного государственного стационарного казённого учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Екатеринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

Суд установил, что 6 ноября 2015 года во время подготовки воспитанников к тихому часу 5-летний ребёнок выпал из открытого окна, в результате чего получил травмы. Данный инцидент произошёл ввиду халатного отношения к служебным обязанностям Веры Глушко.

Отмечается, что на протяжении всей смены в одной группе работал только один сотрудник, что является нарушением санитарных норм и влечёт за собой снижение контроля за поведением и состоянием детей. Помимо этого, директором были изданы приказы о предоставлении отпусков, в связи с чем группы были неправомерно увеличены и составляли 14-15 детей вместо положенных 8 человек.

Также в жилых и спальных комнатах интерната на окнах отсутствовали фрамуги и форточки, а проветривание проводилось путем открывания оконных створок, в том числе при нахождении детей-инвалидов в комнатах, что также способствовало падению ребенка из окна 3 этажа.

Сегодня, 9 октября, суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.