В Североуральске выбрали нового главу городского округа

Народные избранники Североуральска выбрали для города нового главу. Набрав 15 из 19 голосов, градоначальником 6 октября стал исполняющий до этого обязанности главы администрации Василий Матюшенко.

Всего на конкурс заявлялись шесть человек. На втором этапе, по итогам работы конкурсной комиссии "отсеялись" три кандидатуры - Олег Чистяков, Виктор Ильин и Светлана Миронова.

Один из претендентов на пост главы, исполняющий обязанности заместителя главы администрации Владимир Гусаков снял свою кандидатуру, о чём депутатам стало известно в день голосования. Конкуренцию Василию Матюшенко составила директор Североуральского психоневрологического интерната Светлана Скоробогатова - она получила один голос. 15 депутатов отдали голоса за Василия Матюшенко, ещё три депутата проголосовали "против всех".

Новый глава Североуральского городского округа вступит в должность на торжественном заседании думы 11 октября.