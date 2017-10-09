«Автомобилист» начал домашнюю серию с поражения

Хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел поражение в первой игре новой домашней серии. «Шофёры» не смогли ничего противопоставить финскому «Йокериту» — 1:3.

Гости приехали в Екатеринбург с внушительной победной серией из десяти матчей подряд. Первый период прошёл без заброшенных шайб, зато во втором финны отличились трижды. И стоит отметить, что все шайбы хоккеисты «Йокерита» забросили в большинстве. Отличились Палола, Енсен и Толванен.

В заключительном периоде «шофёры» усилиями Михала Чайковски сумели сократить отставание, но на большее екатеринбуржцев не хватило.

Впереди у подопечных Владимира Крикунова ещё четыре домашних игры. 10 октября «Автомобилист» встретится с «Витязем», 12 октября — со «Слованом», 14 октября — с ЦСКА, а 16 октября — с «Югрой».