Стали известны ещё пять участников ЧМ-2018

Сюжет Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге

Футбольное первенство планеты состоится в России впервые. Финальный турнир ЧМ пройдёт с 8 июня по 8 июля 2018 года в 11 российских городах, в том числе в столице Среднего Урала.

Состав участников финального турнира чемпионата мира по футболу пополняется. Ещё пять национальных сборных получили долгожданные путёвки в Россию.

Сборная Польши, в упорной борьбе обыграв Черногорию, заняла первое место в группе Е, отправив датчан в стыковые матчи. Довольно уверенно провела отборочный турнир сборная Испании, разгромившая Андорру и финишировавшая первой в своей группе.

Ещё две путёвки завоевали африканские команды. Сборные Египта и Нигерии заняли первые места в своих квартетах, завоевав таким образом право выступить на чемпионате мира в России.

Сборная Коста-Рики сыграла вничью на своём поле с Гондурасом, однако этого результата костариканцам хватило для попадания на главный футбольный турнир четырёхлетия.