Теперь для всех авиакомпаний будет установлен единый минимальный вес бесплатной ручной клади в 5 кг на пассажира для невозвратных билетов. Фото: Алексей Кунилов

Минтранс РФ утвердил нормы бесплатного провоза багажа в самолётах и расширил перечень вещей, которые можно бесплатно пронести на борт воздушного судна. Об этом сообщается на сайте министерства.

Теперь для всех авиакомпаний будет установлен единый минимальный вес бесплатной ручной клади в 5 кг на пассажира для невозвратных билетов. Норма может быть увеличена перевозчиком, который захочет привлечь путешественников. При этом норма бесплатного провоза багажа в возвратных билетах устанавливается в пределах от 10 до 30 кг на человека.

Также расширился перечень вещей, которые можно взять в самолёт сверх нормы ручной клади. В перечень добавлены женские сумки, мужские портфели, портпледы, верхняя одежда, детское питание и детские коляски, букет цветов, рюкзаки, лекарства и товары, приобретённые в duty free.

Добавим, бесплатно сверх нормы можно будет провозить костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, позволяющие безопасно разместить их на полке над сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего кресла. Если эти вещи превышают указанные габариты, то они сдаются в багаж без взимания дополнительной платы.