Опубликован список товаров и услуг, подорожавших за год в Свердловской области

Заметно подорожали мороженое, сыры, алкоголь, молоко и хлеб. Фото: Алексей Кунилов

Опубликован список товаров и услуг, подорожавших за год в Свердловской области. Динамику цен исследовал Свердловскстат.

По данным территориального органа Федеральной службы статистики по Свердловской области, в целом инфляция по региону за этот год составила 1,3% - это в три раза меньше, чем в предыдущем году, когда инфляция держалась на уровне 4,4%. Рост цен на продовольственные товары с начала года составил всего 0,1%. Заметно подорожали мороженое (на 9,1%), сыры (на 6,3%), алкоголь (на 4,9%), молоко (на 2,4%) и хлеб (на 2,2%).

Большинство же товаров подешевело - сильнее всего сахар-песок (на 16,5%), куриные яйца (на 10,6%), овощи и фрукты (на 9,3%).

Стоимость минимального набора продуктов питания по области составляет 3961,8 рубля.

Непродовольственные товары поднялись в цене в среднем на 1,9%. На 8,9% стали дороже школьно-канцелярские принадлежности, на 5% - табачная продукция, на 3,8% - бензин. Больше приходится платить за жилищные и коммунальные услуги - на 3,4% и на 5,4% соответственно.

Самый высокий рост цен на услуги был зафиксирован в почтовой сфере - плата за пересылку писем поднялась на 15,8%. Также на 10% повысилась абонентская плата за радиотрансляционную точку.