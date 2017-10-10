В Краснотурьинске застройщик похитил 2 миллиона рублей, выделенных на жильё для детей-сирот

Застройщик присвоил сумму более 2 млн рублей. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Краснотурьинске возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, которые были выделены на строительство жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Застройщик присвоил себе сумму более 2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки было установлено, что руководство организации-застройщика ООО «Стройреконструкция» представило к оплате в ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» акты об исполнении работ общей стоимостью более 2 млн рублей, которые фактически не были выполнены. Не были завершены работы по обустройству кровли, фасада, внутренних перегородок.

В результате разбирательства прокуратура Каснотурьинска направила материалы в следственные органы для уголовно-правовой оценки действий руководства компании-застройщика. По итогам которой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что расследование дела находится на особом контроле прокуратуры города.