Ртутные градусники - одни из самых опасных бытовых отходов. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге заработали 13 мобильных пунктов по приёму опасных отходов. Список адресов, куда можно принести на утилизацию старые градусники, просроченные аккумуляторы и ртутные лампы, опубликован на официальном портале горадминистрации.

Передвижные пункты с сентября работают в каждом районе города. За месяц специалисты уже собрали и обезвредили 91 700 ртутных ламп и термометров. В числе других отходов, которые можно принести на безопасную переработку - химические источники тока (батарейки, аакумуляторы) и старая компьютерная техника, потерявшая свои свойства.

В новом месяце жители Орджоникидзевского района могут приносить всё вышеперечисленное 21 октября с 14:00 до 18:00 на Кировградскую 101а (сбор будет организован у входа в парк Победы) и 24 октября с 14:00 до 18:00 на Шефскую 107 в ТЦ "Касторама".

В Кировском районе пункты будут работать 14 октября с 10:00 до 14:00 и 23 октября с 14:00 до 18:00 на Высоцкого 14 (КОСК "Россия") и 20 октября с 14:00 до 18:00 на Сулимова 50 в ТЦ "Парк Хаус".

В Железнодорожном районе опасные отходы принимаются 13 октября с 10:00 до 14:00 и 25 октября с 14:00 до 18:00 на Технической 19.

Для жителей Чкаловского мобильные пункты расположатся 13 октября с 14:00 до 18:00 в КРК "Уралец" по адресу Большакова 90, 21 октября с 14:00 до 18:00 на Грибоедова 13, 23 октября с 14:00 до 18:00 на Шварца 17 в ТЦ "Дирижабль" и 25 октября с 10:00 до 14:00 на Амундсена 65 в ТРЦ "КИТ".

В Ленинском районе батарейки и градусники ждут 13 октября с 14:00 до 18:00 всё в том же КРК "Уралец" и 25 октября с 10:00 до 14:00 - снова в ТРЦ "КИТ".

Пункты сбора в Октябрьском районе откроются 14 октября с 10:00 до 14:00 и 28 октября с 14:00 до 18:00 на Тверитина 45 в ТК "Максидом", а также 24 октября с 14:00 до 18:00 на дублёре Сибирского тракта 2 в ТРК "Комсомолл".

И, наконец, в Верх-Исетском районе предлагают нести отходы на утилизацию 15 октября с 14:00 до 18:00 на Металлургов 87 в ТРК "МЕГА", 20 октября с 10:00 до 14:00 и 28 октября с 14:00 до 18:00 - на Репина 94 в ТРЦ "Радуга парк".