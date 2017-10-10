В Ачите включили отопление после вмешательства прокуратуры

адзорное ведомство проверило соблюдение прав граждан на теплоснабжение. Фото: Алексей Кунилов

В домах жителей Ачита отопление появилось после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство проверило соблюдение прав граждан на теплоснабжение.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, во время начала отопительного сезона в посёлке Уфимский Ачитского городского округа остались холодными батареи в двух домах на ул. Железнодорожная.

Как выяснилось в ходе проверки, данные дома отапливаются частной электрокотельной, находящейся в собственности компании, занимающейся железнодорожными перевозками. При этом тепло потребителям так и не поступило из-за того, что руководство компании и администрация Ачитского городского округа не договорились о передаче котельной и тепловых сетей в муниципальную собственность.

Прокуратура направила в суд исковое заявление, с требованием обеспечить жильцов теплом. В связи с похолоданием в Свердловской области, надзорное ведомство также ходатайствовало о том, чтобы коммерческая организация начала снабжать дома теплом незамедлительно. Суд удовлетворил данные требования.

Эксплуатирующая организация запустила котельную. Дома в посёлке Уфимский начали получить тепло.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», это не единственный муниципалитет, в котором возникли проблемы с подачей тепла населению. Накануне правительству области пришлось вмешаться в ситуацию в Невьянске. По поручению губернатора Свердловской области городу были выделены 6 млн рублей из резервного фонда для стабилизации ситуации с подключением отопления.