В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело на похитителей кабеля на Эльмаше. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В уральской столице полиция задержала двоих подозреваемых в хищении кабеля на Эльмаше. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража), сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Санкция статьи предусматривает, в том числе, наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

- Сообщение о хищении кабеля в районе проспекта Космонавтов Орджоникидзевского района Екатеринбурга поступило в отдел полиции №14 6 октября. Сотрудники полиции на месте задержали двух подозреваемых. Ими оказались 24-летние ранее судимые за имущественные преступления молодые люди. Они признались в четырёх эпизодах аналогичной противоправной деятельности, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Установлено, что один из подозреваемых ножовкой отпиливал часть кабеля в колодце, затем находил второй колодец и отпиливал второй конец. В это время сообщник на машине подъезжал к колодцу, они цепляли конец кабеля к автомобилю и вытягивали весь кусок. Таким образом, за один раз они похищали около ста метров кабеля. Похищенное сдавалось в пункты приёма, полученные деньги тратились на собственные нужды.

Всех, кто пострадал от действий злоумышленников, либо имеет информацию об их противоправной деятельности, просят сообщить об этом по телефонам: (343)356-42-14 (дежурная часть) или в уголовный розыск – (343)356-44-70.