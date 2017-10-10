На Среднем Урале из-за ОРЗ закрыты 50 групп в детских садах и 9 классов в школах

За минувшую неделю на Среднем Урале было зафиксировано 25,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области из-за высокой заболеваемости ОРЗ частично приостановлен образовательный процесс в 35 детских садах и 9 школах. В общей сложности закрыто 50 групп и 9 классов, а в Новолялинском округе один из детсадов закрыт полностью.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю на Среднем Урале было зафиксировано 25,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это на 9% выше эпидимического порога, но на 10% меньше, чем неделей ранее. При этом снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных категориях.

Непосредственно в уральской столице в период со 2 по 8 октября зарегистрировано 11,5 тыс. заболевших ОРВИ. Здесь эпидемический порог превышен на 4%, но по сравнению с прошлой неделей уровень снизился на 7%.

Отмечается, что за неделю санитарные врачи обследовали 40 человек, у которых выделены вирусы негриппозной этиологии: парагрипп, риновирус и коронавирус. Предварительный диагноз пневмония поставлен 516 свердловчанам. Данный показатель на 27% ниже среднемноголетнего.

На 12 октября управлением Роспотребнадзора и министерством здравоохранения Свердловской области запланировано селекторное совещание по вопросам вакцинопрофилактики гриппа и подготовки к сезонному подъёму заболеваемости ОРВИ.