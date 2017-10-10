С начала года произошёл 541 случай незаконного вмешательства в работу СвЖД

С начала года произошёл 541 случай незаконного вмешательства в работу СвЖД. Фото: Алексей Кунилов

С января по сентябрь 2017 года зафиксирован 541 случай незаконного вмешательства в работу Свердловской железной дороги, что на треть (на 32%) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. По фактам нарушений задержан 361 человек, возбуждено 184 уголовных дела, сообщает пресс-служба СвЖД.

Количество хищений имущества ОАО «РЖД» также снизилось на 21%. Кроме того, с начала года зафиксирован 31 случай вандализма (порча светофоров, окон поездов и сидений в электропоездах, нанесение граффити). В результате задержаны 13 человек.

- Для предотвращения таких случаев действуют специализированные группы из сотрудников транспортной полиции и работников охраны железнодорожного транспорта. Напоминаем, что любое незаконное постороннее вмешательство влечёт уголовную и административную ответственность, - отметили в пресс-службе СвЖД.