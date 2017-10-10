Первоуральская «шайба» выбрана лучшим социальным объектом Свердловской области

Победителем в номинации «Лучший социальный объект Свердловской области» стал Инновационный культурный центр. Фото: пресс-службы государственного автономного учреждения культуры «Инновационный культурный центр»

Первоуральский инновационный культурный центр, прозванный в народе «шайбой» из-за круглой формы здания, был признан лучшим социальным объектом на Среднем Урале. Это звание он получил на форуме 100+ Forum Russia.

По сообщению пресс-службы государственного автономного учреждения культуры «Инновационный культурный центр», на международном форуме, посвящённом строительству, выбрали лучшие и инновационные объекты недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области.

В рамках форума 100+ Forum Russia прошёл конкурс «Строительный триумф», целью которого является выявление и знакомство как широкой аудитории, так и профессионального сообщества с лучшими строительными объектами, идеями и решениями в конкретных экономических условиях.

Всего на конкурс в разных номинациях было заявлено 36 объектов Свердловской области. Победителем в номинации «Лучший социальный объект Свердловской области» стал Инновационный культурный центр.