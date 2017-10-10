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Общество 10 октября 2017, 11:16

Смог над Средним Уралом продержится до пятницы тринадцатого

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На несколько дней над Свердловской областью повис смог. Фото: Александр Зайцев

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Уральские синоптики выступили с экстренным предупреждением. На несколько дней над Свердловской областью повис смог.

Как сообщает пресс-служба Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, продержаться в Свердловской области с 20:00 9 октября до 20:00 пятницы, 13 октября. В связи со смогом в регионе объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Отмечается также, что в указанный период государственные метеостанции не отмечают на территории области задымлённости воздуха.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», сегодня утром, 10 октября, из-за тумана в в аэропорту Кольцово были задержаны несколько авиарейсов. Из-за неблагоприятных метеоусловий задержались воздушные суда из Москвы, Стамбула и Тюмени.

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Областная газета Свердловской области


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