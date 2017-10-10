Российский космонавт сделал снимок высочайшей вершины Земли. Фото: Сергей Рязанский

Российский космонавт Сергей Рязанский сделал снимок высочайшей вершины Земли - Эверест. Гору, расположенную в Гималаях, высота которой составляет более восьми тыс. метров, он фотографировал с борта Международной космической станции, на расстоянии более 400 км от нашей планеты.

"Вот, как смотрятся с МКС высочайшая вершина мира Джомолунгма и пятый по высоте восьмитысячник Макалу, выглядывая из-за облаков в сумеречном свете", - написал в социальных сетях Сергей Рязанский.

Добавим, Макалу расположен в центральных Гималаях, на границе Непала с Китаем, в 22 км к юго-востоку от Эвереста.