На Крылова, 2 пока что можно только получить уже оформленный загранпаспорт. Фото: пресс-служба регионального полицейского главка

Областное подразделение по вопросам миграции ГУ МВД будет работать по новому адресу. С 10 по 17 октября 2017 года в офисе на Крылова, 2 заявки на оформление загранпаспортов не принимаются.

Как пояснил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, изменения связаны с переездом подразделения в другое здание. Приём граждан по новому адресу на Крестинского, 61, ориентировочно будет возобновлён с 18 октября.

Пока что на Крылова, 2 можно только получить уже готовый загранпаспорт 10 октября с 09:00 до 13:00, 11 октября с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00, а также 13 октября с 09:00 до 13:00. За ними необходимо обращаться в 101 кабинет.

Заявку на оформление загранпаспорта нового образца можно подать через портал Госуслуг и в подразделениях по вопросам миграции УМВД по Екатеринбургу.