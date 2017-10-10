Президент Чехии приедет в Екатеринбург

Глава Чешской Республики Милош Земан посетит столицу Урала в рамках своего визита в Россию. Фото: областной департамент информполитики

Президент Чехии Милош Земан посетит Екатеринбург во второй половине ноября. Свой визит глава европейского государства подтвердил на встрече с российской делегацией, которая состоялась в чешском городе БРНО на машиностроительной выставке MSV.

По сообщению областного департамента информполитики, глава Чешской Республики Милош Земан посетит столицу Урала в рамках своего визита в Россию.

«Я очень рад, что три года назад пообещал Евгению Куйвашеву посетить Екатеринбург, и в ноябре этого года мне представится возможность реализовать свое обещание», – сказал господин Земан.

Отмечается, что чешский бизнес присутствует во многих отраслях экономики региона, в таких как машино- и станкостроение, энергетика и инфраструктурные проекты. Также сотрудничество развивается в сферах авиастроения, производства изоляционных материалов и котельного оборудования.

По итогам первого полугодия 2017 года товарооборот Свердловской области с Чешской Республикой вырос на 93,9%, относительно того же периода в прошлом году и составил 171,1 млн долларов.