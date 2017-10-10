Для пригородных поездов отменят остановку в центре Екатеринбурга

Станция "Первомайская" будет закрыта для 22 поездов. Фото: пресс-служба СПК

Как сообщает Свердловская пригородная компания, в связи с ремонтом путей на четыре дня будет отменена остановка Первомайская. Ограничения для 22 поездов введут с 17 по 21 октября.

Компания просит быть внимательными пассажиров, планирующих поездки на поездах № 6617 (из Каменск-Уральского до Екатеринбурга), № 6708/6707 (из Кунары через Богданович до Екатеринбурга), № 6771 (от Егоршино до Екатеринбурга), № 6760/6759 (из Асбеста до Екатеринбурга), № 7205 (от Керамики до Екатеринбурга), № 6037 (из аэропорта до Екатеринбурга), № 7207 (из Керамик до Екатеринбурга), № 7251 (из Камышлова через Богданович до Екатеринбурга), № 6775 (из Егоршино до Екатеринбурга), № 6643 (от Верхнего Уфалея до Екатеринбурга), № 7085 (из Каменск-Уральского до Екатеринбурга), № 6763 (из Баженово до Екатеринбурга), № 7209 (от Керамики до Екатеринбурга), № 6783 (из Егоршино до Екатеринбурга), № 6607 (из Каменск-Уральского до Екатеринбурга), № 6461 (от Екатеринбурга до Нижнего Тагила), № 6703 (из Ощепково через Богданович до Екатеринбурга), № 7213 (от Керамики до Екатеринбурга), № 6611 (от Каменск-Уральского до Екатеринбурга) и № 6715 (из Богдановича до Екатеринбурга).

Некоторым поездам станцию вернут раньше: так, поезд № 7203 (из Сысерти до Екатеринбурга) и № 7211 (из Керамики до Екатеринбурга) не будут ходить через Первомайскую с 17 по 20 октября.