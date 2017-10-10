Пассажирам свердловских поездов предложили пройти психологические тесты

Психологические тесты смогут пройти и пассажиры Ласточки. Фото: Алексей Кунилов

Пассажиры пригородных поездов смогут пройти в пути бесплатные психологические тесты. Мероприятие пройдёт в рамках Всемирного дня психического здоровья, который отмечается 10 октября.

Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании, акция будет действовать в четырёх поездах: в электричках «Ласточка», которые курсируют из Екатеринбурга до Каменска-Уральского и Нижнего Тагила, а также в новом пригородном поезде №7364/7366 сообщением Тюмень – Тобольск и №7365/7367 в обратном направлении.

Новая пара пригородных поездов по маршруту Тюмень – Тобольск – Тюмень начала курсировать в ежедневном режиме с 1 октября.

Отметим, что Всемирный день психического здоровья отмечается ежегодно 10 октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В этом году ВОЗ обращает внимание на проблему охраны психического здоровья работающих людей: основной темой праздника стало «Психическое здоровье на рабочем месте».