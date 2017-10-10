В Екатеринбурге стартуют "Дни современного немецкого кино"

Первой представленной картиной станет работа рижессёра Джулио Риччарелли «В лабиринте молчания». Фото: пресс-служба Свердловской областной организации «Союза кинематографистов Российской Федерации»

Сегодня, 10 октября в столице Урала стартуют "Дни современного немецкого кино". Мероприятие пройдёт в рамках "Дней Германии в Екатеринбурге".

Как сообщает пресс-служба Свердловской областной организации "Союза кинематографистов Российской Федерации" немецкие киноленты покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Жители и гости столицы смогут увидеть новые фильмы в большом и малом залах Дома кино. Первой представленной картиной станет работа рижессёра Джулио Риччарелли "В лабиринте молчания". Отмечается, что лента посвящена судам над персоналом концлагеря Освенцим (Аушвиц), которые проходили во Франкфурте-на-Майне в 60-е годы. Посмотреть фильм все желающие смогут уже сегодня в 19:00.

Ознакомиться с программой можно на сайте Свердловской областной организации "Союза кинематографистов Российской Федерации".

Напомним, что в начале прошлой неделе состоялось открытие фестиваля "Дни Германии в Екатеринбурге", посвящённого современному искусству Германии, целью которого является создание актуального образа страны.