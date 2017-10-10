В Берёзовском в результате ДТП с участием грузовика пострадали два человека

В Берёзовском в результате ДТП с участием грузовика пострадали два человека. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Берёзовском вчера, 9 октября, вечером столкнулись КАМАЗ-65115 и ВАЗ-21074. В результате 19-летний водитель автомобиля получил ушиб головного мозга и перелом ключицы, а его 18-летний пассажир - ушибы грудной клетки и правой кисти, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Установлено, что ДТП спровоцировал водитель грузовика, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. При повороте налево напротив дома №9 по улице Строителей он не предоставил ВАЗ-21074 преимущества в движении.

- Водителем грузовика оказался ранее судимый житель ХМАО, приехавший на заработки к жителю Берёзовского. При этом ТС принадлежит местному жителю, который попросил виновника ДТП заправить грузовик. Кроме того, на момент столкновения на КАМАЗ-65115 не работал ближний свет фар, а водитель не был пристегнут ремнем безопасности и не был вписан в страховой полис ОСАГО. В ходе дознания будет установлена степень виновности водителя, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

С начала года на свердловских дорогах зарегистрировано 174 ДТП с участием нетрезвых водителей. В результате погибли 67 человек, 270 - получили травмы различной степени тяжести.

Добавим, ранее Госавтоинспекция Свердловской области запустила горячую линию (телефон - 8-902-27-61-391) для сообщений о нетрезвых водителях и пешеходах, находящихся на дорогах с риском для жизни.