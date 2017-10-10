Роспотребнадзор сообщил о несоответствии нормам 6,6% молочной продукции в России

В общей сложности специалисты исследовали более 236 тысяч проб молочной продукции. Фото: Алексей Кунилов

Роспотребнадзор сообщил о несоответствии нормам 6,6% молочной продукции в России. Таковы результаты исследования за 9 месяцев 2017 года.

В общей сложности специалисты исследовали более 236 тысяч проб молочной продукции.

Исследование по микробиологическим показателям выявило 4,5% некачественных молочных продуктов. Не отвечают нормам содержания химических контаминантов менее 1%, а фальсификатом были признаны 3,9%. Из 38 тысяч дополнительно исследованных проб, физико-химическим показателям не соответствует 6,6% продукции.

При этом отмечается, что доля некачественной молочной продукции снижается - так, количество фальсифицированной продукции сократилось практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.